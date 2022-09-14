Тлеуберди рассказал о предстоящем визите Путина в Казахстан

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы казахстанского МИД, подтвердил ли президент Российской Федерации Владимир Путин приезд в Казахстан.

"Президент России приедет в Казахстан для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также планируется проведение совета глав государств СНГ.

Мы ожидаем, что президент России примет участие. В середине октября. Мы ожидаем официального подтверждения", – проинформировал Тлеуберди.

Он отметил, что в каждый приезд главы государств проводят двусторонние встречи.

Отметим, глава МИД РК также высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987683-tleuberdi-rasskazal-o-predstoyaschem-vizite-putina-v-kazahstan/