Токаев: Нам нужно новое движение за мир

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий заявил, что человечеству нужно новое глобальное движение за мир. Текст его речи приводится на официальном сайте Акорды.

Президент отметил, что миру нужны новые реформы во всех сферах жизни – необходимо пересмотреть роли религии и духовных лидеров в глобальных процессах.

"Консолидация усилий и диалог духовных лидеров могут в итоге показать человечеству выход из современной конфронтации.

Поэтому кому как не вам указывать путь к взаимному доверию, добру и миру. Сейчас человечество как никогда нуждается в солидарных действиях. Чтобы построить новую систему международной безопасности, нам всем нужно новое глобальное движение за мир. Полагаю, что роль духовных лидеров в этом вопросе первостепенная", – сказал глава Казахстана.

По мнению Токаева, опыт такого масштабного диалога, как на съезде лидеров традиционных и мировых религий, дает духовным лидерам возможность выступить с миротворческими инициативами.

"Это крайне важно для прекращения военных конфликтов и страданий людей в горячих точках в разных уголках планеты", – подчеркнул Токаев.

Ранее на съезде религиозных лидеров Папа Римский процитировал Абая, призвав решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987712-tokaev-nam-nuzhno-novoe-dvizhenie-za-mir/