Более 3 тыс. человек примут участие в мессе Папы Римского в Нур-Султане

Папа Римский. Фото: Grzegorz Galazka/Archivio Grzegorz Galazka/Mondadori Portfolio/Getty Images

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве рассказал, сколько человек примет участие в мессе Папы Римского, которая пройдет в столице Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что паломники приедут в Казахстан для участия в мессе, которую проведет Папа Римский Франциск 14 сентября в Нур-Султане.

"На мессу предусмотрено 3 тыс. мест, большая их часть как раз паломники из региона Центральной Азии и близлежащих других стран. Туристов на съезд не ожидаем – это участники съезда", – добавил представитель МИД РК.

Напомним, что еще в апреле президент Казахстана провел переговоры с главой Ватикана, в ходе которых Папа Римский подтвердил Токаеву, что намерен посетить Казахстан. Позже стало известно, что глава католической церкви будет находиться в Казахстане с 13 по 15 сентября.

Также несколько дней назад председатель сената Маулен Ашимбаев доложил Токаеву о подготовке к приезду Папы Римского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987348-bolee-3-tys-chelovek-primut-uchastie-v-messe-papy-rimskogo-v-nur-sultane/