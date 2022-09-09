Как попасть на мессу Папы Римского в Нур-Султане

Месса в Ватикане. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Во вторник, 13 сентября, в Казахстан с официальным визитом прибудет Папа Римский Франциск. В среду, 14 сентября, он проведет двухчасовую мессу на территории EXPO. Чтобы попасть на нее, казахстанцам нужно забронировать билеты.

Как сообщает телеканала "Астана", Папа Римский Франциск проведет святую мессу в среду, 14 сентября, в 16:45 на территории EXPO. Ее продолжительность составит два часа.

Вход бесплатный, но для участия нужно забронировать билет на сайте kassir.kz до 11 сентября.

К месту проведения организаторы рекомендуют приезжать на общественном транспорте, чтобы избежать пробок. Специальные автобусы будут ждать желающих на 12-ти остановках по всему городу. Автобусы бесплатно довезут участников молебна до пункта назначения, а после - развезут всех желающих обратно.

"Особенность VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в том, что в работе съезда примут участие около 100 делегаций из 50 стран. Для нашей столицы это большое событие – с 2003 года съезд проходил здесь уже шесть раз.

Делегаты обсуждают актуальные вопросы сотрудничества представителей разных религий в интересах мирной и достойной жизни людей всей планеты", - поделился глава управления по делам религий Нур-Султана Нурдаулет Альмуханов.

Напомним, что еще в апреле президент Казахстана провел переговоры с главой Ватикана, в ходе которых Папа Римский подтвердил Токаеву, что намерен посетить Казахстан.

Несколько дней назад председатель сената Маулен Ашимбаев доложил Токаеву о подготовке к приезду главы католической церкви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986933-kak-popast-na-messu-papy-rimskogo-v-nur-sultane/