Встреча Токаева и Папы Римского в аэропорту: о чем они говорили

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: t.me/bort_01

Сегодня в ходе визита Папы Римского Франциска в Казахстан президент страны Касым-Жомарт Токаев лично встретил почетного гостя. Встреча произошла прямо в терминале аэропорта Нур-Султана. Краткое содержание беседы приводится на официальном сайте Акорды.

В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран. Затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и понтифик провели краткую беседу.

Приветствуя Папу Римского, Касым-Жомарт Токаев выразил ему сердечную благодарность за решение посетить Казахстан.

"Это событие, без всякого преувеличения, исторической важности. Я абсолютно уверен в том, что Ваш визит привлечет внимание, прежде всего, казахстанцев. У нас состоится мероприятие, в котором примут участие представители государственного аппарата, общественности, дипломатического корпуса, средств массовой информации. Все с большим нетерпением ожидают Вашего выступления. Ваше участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий – событие огромной важности. Ваше личное участие внесет огромный вклад в конечный успех данного форума, который проводится в очень непростой ситуации в современном мире, можно сказать, в кризисной ситуации", – сказал президент.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Папа Римский Франциск, приземлился в Нур-Султане. Касым-Жомарт Токаев лично встретил почетного гостя.

Завтра, 14 сентября, в Нур-Султане Папа Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987575-vstrecha-tokaeva-i-papy-rimskogo-v-aeroportu-o-chem-oni-govorili/