Токаев сегодня выступит на съезде религиозных лидеров

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

14 и 15 сентября в столице Казахстана будет проходить VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В МИОР РК озвучили список мероприятий, которые пройдут во время съезда – в их числе пленарное заседание с участием Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ.

Для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султан уже прибывают гости из разных стран мира. В целом ожидается, что в работе съезда примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира.

В числе участников съезда – Папа Римский Франциск, Верховный имам Аль-Азхар Шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, Главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф, Патриарх Иерусалимский Феофил III и многие другие.

Основная тема съезда – "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

Сегодня, 14 сентября, пройдет церемония открытия съезда и ряд пленарных сессий. В 10:00 во Дворце Независимости начнется пленарное заседание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Также в первый день съезда Папа Римский Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

На 15 сентября запланирована церемония посадки деревьев в Парке мира и согласия главами делегаций съезда. Кроме того, будут проведены секционные заседания съезда и церемония закрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987576-tokaev-segodnya-vystupit-na-sezde-religioznyh-liderov/