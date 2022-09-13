Папа Римский вылетел из Рима в Нур-Султан

Папа Римский Франциск. Фото: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / Getty Images

Папа Римский Франциск вылетел в Казахстан для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сообщается на официальном сайте Ватикана.

Глава католической церкви Папа Римский Франциск вылетел в Нур-Султан. В официальной информации Ватикана говорится, что это его 38-е Международное апостольское путешествие.

"Святейший Отец на автомобиле направился в международный аэропорт Рим-Фьюмичино, откуда в 07:15 (11:15 по времени Нур-Султана – прим. ред.) на борту самолета A330/ITA Airways вылетел в Нур-Султан", – отмечается в сообщении.

Прибытие самолета в казахстанскую столицу ожидается в 17:45 по местному времени.

Напомним, что еще в апреле президент Казахстана провел переговоры с главой Ватикана, в ходе которых Папа Римский подтвердил Токаеву, что намерен посетить Казахстан. Позже стало известно, что глава католической церкви будет находиться в Казахстане с 13 по 15 сентября.

Завтра, 14 сентября, в Нур-Султане Папа Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987520-papa-rimskiy-vyletel-iz-rima-v-nur-sultan/