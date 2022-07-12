"Работа идет в штатном режиме": Смаилов о Каспийском трубопроводном консорциуме

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Премьер-министр Алихан Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan прокомментировал ситуацию с экспортом казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что возникают логистические проблемы, связанные с торговлей.

И в качестве примера он привел КТК.

"По нефтепроводу КТК. 5 июля районный суд Новороссийска на месяц ограничил работу консорциума. 6 июля мы связались с нашим российским коллегой - председателем правительства, и в тот же день решили этот вопрос.

Работа трубопровода КТК идет в штатном режиме. Нет ограничений на экспорт нефти", - глава кабмина РК.

Напомним, что 6 июля стало известно о приостановлении работы КТК на месяц по решению российского суда. В тот же день премьер Алихан Смаилов провел срочное совещание по сложившейся ситуации.

К вечеру консорциум направил ходатайство в суд об отмене решения.

На следующий день президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по диверсификации поставок нефти. Тогда же в Минэнерго сообщили, что экспорт казахстанской нефти через КТК продолжается, несмотря на запрет суда.

Накануне, 11 июля, суд постановил отменить решение о приостановке работы консорциума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978127-rabota-idet-v-shtatnom-rezhime-smailov-o-kaspiyskom-truboprovodnom-konsortsiume/