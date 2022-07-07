Минэнерго: Экспорт казахстанской нефти через КТК идет в штатном режиме

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В пресс-службе Министерства энергетики РК сообщили, что, несмотря на постановление суда о временной остановке деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток, сейчас экспорт нефти ведется в штатном режиме, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что, в связи с постановлением судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года, АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Тем не менее, учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО "КТК-Р" обратилось в суд с ходатайством с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи.

Отмечается, что консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора.

"В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме", – подчеркнули представители Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977343-minenergo-eksport-kazahstanskoy-nefti-cherez-ktk-idet-v-shtatnom-rezhime/