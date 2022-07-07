"Пришло время трансформировать КТЖ": Токаев о развитии транспортно-транзитного потенциала

Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала. Фото: Акорда

Под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов. Тем не менее, геополитическая ситуация и санкционное противостояние привело к разрыву традиционных транспортно-логистических цепочек.

В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

"Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей", – сказал он.

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании "Қазақстан темір жолы".

"Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны", - заявил Глава государства.

Особое внимание в выступлении президент уделил развитию морских перевозок.

"Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау", – подчеркнул глава государства.

Еще одной важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал диверсификацию поставок нефти.

"Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю "КазМунайГазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь", – отметил Президент.

Развитие автодорожной инфраструктуры также остается приоритетом. Глава государства полагает, что в первую очередь следует своевременно и качественно завершить реконструкцию уже начатых магистральных маршрутов (Актобе – Кандыагаш – Макат, Атырау – Астрахань, Алматы – Караганда и Талдыкорган – Усть-Каменогорск).

Президент также обратил внимание на необходимость эффективного использования бюджетных средств и широкого привлечения отечественных компаний.

"Обращаю особое внимание, что максимальная бюджетная эффективность и повышение местного содержания должны стать ключевыми принципами реализации проектов", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, правительству поручено до конца года полностью автоматизировать процесс таможенного оформления и пограничного контроля.

В ходе совещания с докладами выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр энергетики Булат Акчулаков, председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев. В обсуждении также приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель правления АО "НК "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977316-tokaev-provel-soveschanie-po-razvitiyu-transportno-tranzitnogo-potentsiala/