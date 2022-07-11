Российский суд отменил решение о приостановке работы КТК

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Краснодарский краевой суд заменил решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток на штраф в размере 200 тыс. рублей.

Краснодарский краевой суд на заседании в понедельник изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума, передает РИА Новости.

Напомним, в начале июля Приморский районный суд города Новороссийск вынес решение о приостановлении работы Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит большая часть казахстанской нефти.

В самом консорциуме с решением суда не согласились и направили ходатайство для его отмены.

Позже поиском альтернативных маршрутов в обход КТК поручил заняться президент Токаев на совещании с участием руководства правительства, глав профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

В минувший четверг появилась информация о том, что точку в вопросе о приостановлении работы КТК поставит Краснодарский краевой суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977896-rossiyskiy-sud-otmenil-reshenie-o-priostanovke-raboty-ktk/