Токаев посетил мавзолей Ататюрка в Турции (фото, видео)

Фото: Акорда

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказал глубокое уважение братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания.

Фото: Акорда

Президент выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.

Фото: Акорда

В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Фото: Акорда

Напомним, ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Турцию с государственным визитом. В столичном аэропорту его встретили вице-президент страны Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1968646-tokaev-posetil-mavzoley-atatyurka-v-turtsii/