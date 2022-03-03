Казахстанцы собирают гуманитарную помощь для Украины: что можно принести и куда

Жители Киева ночуют в метро. Фото: strana.news

Сегодня, 3 марта, в Украину из Нур-Султана вылетит первый самолет с гуманитарной помощью, собранной казахстанцами для граждан Украины. Об этом сообщает официальная Instagram-страница посольства Украины в Казахстане.

Как сообщили в посольстве, первый самолет доставит в Украину лекарства, следующий - предметы первой необходимости.

Казахстанцы, желающие помочь, могут принести гуманитарную помощь прямо в посольство Украины в Казахстане, которое находится в Нур-Султане по адресу: микрорайон Караоткель-2, улица Жылыой, 12.

Можно также связаться с волонтерами или отправить деньги для закупа гуманитарной помощи. Все контакты указаны на странице посольства.

В диппредставительстве отметили, что самое необходимое сейчас - это товары для детей, например, подгузники, детское питание, пеленки, одежда, а также лекарства для пострадавших.

Между тем, многие казахстанцы отвозят помощь в посольство в столице. В соцсетях пользователи делятся роликами оттуда. На кадрах видно, как люди разгружают приезжающие машины с гумпомощью.

Не остался в стороне и бизнес. Одна из крупных ресторанных сетей Казахстана организовала акцию помощи - казахстанцы могут оплатить набор продуктов через приложения для заказа еды из ресторанов. Эти продукты через посольство Казахстана будут направлены в Украину. Как это сделать, читайте здесь.

Сбор гуманитарной помощи для Украины объявила и медицинская компания в Костанае. Клиника на своей Instagram-странице объяснила, что именно казахстанцы могут отправить в качестве помощи в Украину и как это сделать жителям Костаная и области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958996-kazahstantsy-sobirayut-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-ukrainy-chto-mozhno-prinesti-i-kuda/