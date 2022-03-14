Самолет с гумпомощью Украине вылетел из Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 14 марта, из аэропорта Алматы вылетел самолет с гуманитарной помощью, направленной Минздравом Казахстана жителям Украины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Алматы.

Гуманитарная помощь жителям Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее решение о направлении в Украину гуманитарной помощи приняла комиссия по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве РК.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отмечается, что для безопасной доставки грузов правительство Казахстана договорилось с другими государствами, где были развернуты хабы для распределения гумпомощи.

Общий вес гуманитарной помощи составил 28,2 тонны и 17 наименований лекарственных средств.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, еще в начале месяца в Украину вылетел самолет с гуманитарной помощью, собранной жителями Казахстана для жителей Украины.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960488-bolshe-28-tonn-lekarstv-otpravil-kazahstan-v-ukrainu-v-vide-gumpomoschi-foto/