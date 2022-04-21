Еще 20 тонн гумпомощи Украине направили фурой из Нур-Султана

Фура с гуманитарной помощью Украине. Кадр из видео: instagram.com/help_ukraine_kz

Сегодня из Нур-Султана выехала восьмая по счету фура с гуманитарной помощью для украинского народа. Об этом NUR.KZ сообщили в Штабе гуманитарной поддержки Украины.

21 апреля из столицы был отправлен очередной груз в Украину. Это уже восьмая машина, которая отправилась туда с гуманитарной помощью от казахстанцев – на этот раз собрано 20 тонн помощи, которые наземным путем доставит фура.

"Все это – средства личной гигиены и продукты питания, среди которых консервы, макароны, сгущенка, сухофрукты. Гуманитарную помощь приносят обычные жители Казахстана. Кроме того, часть продуктов этого гуманитарного груза нам помог собрать благотворительный фонд "Позитив Yмiт", – рассказали в Штабе гуманитарной поддержки.

По уточнению Штаба, с учетом этого груза, всего казахстанцы собрали и отправили в Украину уже почти 200 тонн гуманитарной помощи.

"Из восьми фур пять уже прибыли в Украину, и гумпомощь распределена по нуждающимся регионам, две фуры – еще в дороге, и, наконец, восьмую отправили сегодня", – рассказал посол Украины в Казахстане Петр Врублевский.

Также ранее в Украину уже вылетали 8 авиарейсов с гуманитарной помощью от народа Казахстана и 3 рейса – от правительства РК.

"200 тонн гуманитарного груза за два месяца войны – это очень много. В основном, это все собрано из небольших партий товаров, которые казахстанцы приносят каждый день, делая закупки в магазинах. Без этого мы, украинцы, просто не выжили бы", – сказала супруга посла Украины в Казахстане Оксана Врублевская.

Фуры с гуманитарной помощью едут через территорию Азербайджана, Болгарии, Турции и Румынии. Дорога занимает приблизительно две недели.

На территории Украины фуры привозят "гуманитарку" в крупные хабы, в частности, фура, которая отправлена сегодня, прибудет в Винницу. Туда поступает помощь из разных стран. Там она сортируется и уже распределяется по заявкам в нуждающиеся регионы.

И потребность эта, как отметили в Штабе, только растет.

"Приносить гуманитарную помощь можно – и нужно – каждый день. Предпочтительны сейчас средства личной и детской гигиены, медикаменты, одежда, обувь и продукты питания.

Например, на данный момент активно проводим сбор детских вещей для детских домов в Украине. Это белье для детей 2-10 лет.

Можно приносить и корм для животных – в Украине сейчас огромное количество приютов для животных, которые остались без средств к существованию", – рассказал волонтер Штаба Акниет Амиркулов.

Сейчас пункты приема гуманитарной помощи работают уже в 11 регионах Казахстана: в Караганде, Уральске, Семее, Усть-Каменогорске, Актау, Туркестане, Атырау, Экибастузе, Актобе, Алматы и Нур-Султане. Адреса можно узнать по этой ссылке. В столице пункт приема работает при посольстве Украины по адресу ул. Жылыой, 12.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966230-esche-20-tonn-gumpomoschi-ukraine-napravili-na-fure-iz-nur-sultana/