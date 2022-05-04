Тиньков заявил, что забирает свои бренды Tinkoff и La Datcha из России

Олег Тиньков. Фото: instagram.com/olegtinkov

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попрощался с Россией и заявил, что забирает свои бренды Tinkoff и La Datcha.

"Прощай, Тинькофф Банк, прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России", – написал предприниматель на своей странице в Instagram.

Тиньков отметил, что не давал взяток и не брал на работу знакомых и друзей.

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, была, да вся вышла", – добавил бизнесмен.

Он также поблагодарил Владимира Потанина, который приобрел его долю, "хотя и за копейки", из этого надвигающегося ада".

Предприниматель также заявил, что забирает свои бренды Tinkoff и La Datcha, которые принадлежат его семье.

"Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету", – подытожил Тиньков, использов цитату из комедии в стихах "Горе от ума" Александра Грибоедова.

Ранее Великобритания ввела санкции против основателя Тинькофф банка Олега Тинькова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967935-tinkov-zayavil-chto-zabiraet-svoi-brendy-iz-rossii/