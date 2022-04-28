Есмагамбетова высказалась о признании паспортов вакцинации между Россией и Казахстаном

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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената высказалась о статусе соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации между Казахстаном и Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Есмагамбетова сообщила, что по вопросу взаимного признания паспортов вакцинации поступило соглашение от Российской Федерации через Министерство иностранных дел.

"Министерство здравоохранения РК свою позицию выразило – мы готовы подписать это соглашение. На сегодняшний день проводятся работы с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности, потому что есть технические вопросы.

Как только МЦРИАП даст свое заключение, оно тут же поступит в МИД, и уже через МИД будет препровождено в Россию", - пояснила она.

Тем не менее, главный санврач затруднилась озвучить точные даты окончания этих процедур.

"О сроках говорить пока не могу, потому что мы свою позицию выразили давно. Сейчас вопросы технического характера, они связаны с компетенцией МЦРИАП", - резюмировала спикер.

Напомним, что вопрос о признании казахстанских паспортов вакцинации в России и наоборот поднимался еще в минувшем году. Санврачи указывали на то, что этот вопрос решается на уровне МИД обеих стран.

В октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев предлагал странам СНГ ускорить процесс взаимного признания паспортов вакцинации. В том же месяце указывалось, что Россия разрабатывала процедуру взаимного признания этих документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967206-esmagambetova-vyskazalas-o-priznanii-pasportov-vaktsinatsii-mezhdu-rossiey-i-kazahstanom/