Как и где в столице будут прививать препаратом от Pfizer

Фото: astana.gov.kz

Согласно Постановлению главного государственного санврача страны, теперь вакцина Pfizer доступна всем гражданам для вакцинации и ревакцинации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Нур-Султана.

В столице вакцинация препаратом от Pfizer/BioNTech будет проводиться как в поликлиниках, так и в пункте при ТРЦ "Абу Даби Плаза".

Тем не менее, сейчас в модуль вакцинации вносятся соответствующие изменения по вакцинации препаратом от Pfizer остальных граждан, в связи с чем записать данные пациента в цифровую базу пока не представляется возможным.

Эта работа в ближайшее время будет проводиться на бумажном носителе, поэтому в Упрздраве попросили отнестись к работе медработников по заполнению всех данных с пониманием.

В Управлении также сообщили, что вакцинироваться Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной вакцинации лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее 3 месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

Специалисты напомнили, что повторная вакцинация предполагает полный курс двумя компонентами, ревакцинация - одним.

В случае если ревакцинация проведена вакциной Comirnaty, данная доза приравнивается к получению первого компонента. При этом интервал между дозами не должен превышать 3 месяцев.

Подчеркивается, что в столице имеется достаточный запас американского препарата - свыше 166 тысяч доз 1 и 2 компонента. Также для проведения иммунизации горожан против КВИ в наличии имеются вакцины Sinopharm Verocell и QazVac.

Напомним, что 24 марта список лиц, подлежащих вакцинации препаратом от Pfizer, расширили в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962439-kak-i-gde-v-stolitse-budut-privivat-preparatom-ot-pfizer/