Вопрос открытия границ с Россией в Казахстане пока не рассматривался

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Власти Казахстана на данный момент не приняли решения касательно открытия наземной границы с РФ, несмотря на то, что российская сторона уже отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как пишет Sputnik Казахстан, подобное решение должна принять Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

Согласно процедуре, министерство иностранных дел РК вносит соответствующий вопрос на рассмотрение, после чего принимается решение.

Следующее заседание МВК должно состояться в четверг, 31 марта. Об этом агентству сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

МИД, в свою очередь, пока не стал комментировать данный вопрос.

Напомним, что 24 марта власти России решили снять ограничения на границе с Казахстаном с 30 марта.

Кроме того, 11 марта в РФ были сняты все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962648-vopros-otkrytiya-granits-s-rossiey-v-kazahstane-poka-ne-rassmatrivalsya/