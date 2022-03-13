Путин не против встречи с Зеленским, заявил глава МИД Турции

Владимир Путин. Фото: twitter.com/kremlinrussia

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером накануне заявил, что не против встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Чавушоглу отметил, что Турция прилагает усилия, чтобы устроить встречу президентов России и Украины.

"Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова", - цитирует главу МИД Турции "РИА Новости".

Чавушоглу напомнил, что стороны ведут технические переговоры в Беларуси.

"С другой стороны, есть и старания других каналов, которые мы тоже поддерживаем", - отметил он.

При этом, он отметил, что Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом.

"По некоторым вопросам есть сближение, о чем и говорил российский лидер Владимир Путин. Мы это тоже замечаем. Но прежде всего необходимо добиться прекращения огня", - сказал глава турецкого МИД.

Напомним, в начале марта Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. Позже он вновь высказался о диалоге ради завершения войны. Накануне он снова подтвердил это намерение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960446-putin-ne-protiv-vstrechi-s-zelenskim-zayavil-glava-mid-turtsii/