Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о готовности сесть за стол переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По мнению Зеленского, для переговоров с Россией нужны "хотя бы намеки" на полное прекращение огня. Пока взрывы в украинских городах продолжаются, никакого прогресса в переговорах между двумя странами не будет.

"В первую очередь, следует прекратить бомбежку и вернуться к той точке, которая была 5-6 дней назад. Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, за стол переговоров.

Я думаю, что есть принципиальные вещи, которые вы можете сделать ... Если вы делаете это, и та сторона делает это, значит, они (стороны) готовы к миру. Но если они не готовы (выполнять обязательства), значит, мы просто теряем время", - заявил Зеленский.

Телеканал отмечает, что во время интервью украинский лидер выглядел уставшим и напряженным, но был дружелюбен со съемочной группой

Как признался Зеленский, свою семью он не видел три дня. На вопрос как сейчас проходят его дни, глава Украины ответил лаконично: "Работа и сон".

Между тем, как уточняет РИА Новости, в интервью Зеленский подтвердил готовность провести переговоры с Путиным.

"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже", - сказал Зеленский.

Отметим, это интервью было взято в бункере украинского лидера. Ранее журналист CNN поделился фотографией оттуда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958729-zelenskiy-zayavil-chto-gotov-k-peregovoram-s-putinym/