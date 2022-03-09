Зеленский снова заявил о готовности сесть за стол переговоров и завершить войну

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что готов сесть за стол переговоров и обсуждать окончание войны между Россией и Украиной.

"Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных и предметных. В интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций", - сказал украинский президент.

Зеленский поблагодарил россиян, которые выходят на улицы своих городов и протестуют.

Он также затронул вопрос новых обстрелов и сообщил, что количество погибших во время военных действий детей достигло 52.

"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52, 52 ребенка", - сказал Зеленский.

Был организован гуманитарный коридор из Сум в Полтаву. Благодаря чему были спасены сотни детей. В города был доставлен гуманитарный груз.

Ранее в интервью с телеканалом ABC президент Украины заявил о готовности обсуждать с Россией вопросы Крыма, ЛНР и ДНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959776-zelenskiy-snova-zayavil-o-gotovnosti-sest-za-stol-peregovorov-i-zavershit-voynu/