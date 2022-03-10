Четвертый рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами приземлился в Нур-Султане

Эвакуация казахстанцев. Фото: МИД РК

Четвертый репатриационный рейс с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины, приземлился в Нур-Султане, сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

По данным ведомства, самолет приземлился в столичном аэропорту Казахстана в 04.57. На борту прилетевшего из Польши рейса находились 155 пассажиров, в том числе 7 младенцев.

Ранее МИД Казахстана сообщал, что самолет с эвакуированных гражданами РК вылетел из польского Катовице.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что казахстанские дипломаты были вынуждены переехать из Киева во Львов из-за ухудшения ситуации в украинской столице.

По данным министерства, сейчас во Львове остаются 11 казахстанцев, в Харькове находятся 7 наших соотечественников, еще 18 человек остаются в Мариуполе.

Напомним, ранее глава государства поручил представить к госнаградам дипломатов, почетных консулов в Украине и сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959963-chetvertyy-reys-s-evakuirovannymi-iz-ukrainy-kazahstantsami-prizemlilsya-v-nur-sultane/