Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь

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Итальянская автомобилестроительная компания Iveco Group прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь.

Ситуацию корреспондентам Bloomberg прокомментировал генеральный директор компании Геррит Маркс.

Отмечается, что компания приостановила поставки автомобилей в Россию и Беларусь и рассматривает возможность выхода из российского совместного предприятия.

По словам Маркса, для него нет возможности вести бизнес с Россией, "пока у власти находится нынешний режим".

Напомним, что на фоне российско-украинского конфликта итальянская компания Ferrari решила приостановить производство для российского рынка. Также приостанавливает деловые отношения с Россией Lamborghini.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959947-iveco-prekratila-postavki-gruzovikov-v-rossiyu-i-belarus/