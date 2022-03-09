Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь
Итальянская автомобилестроительная компания Iveco Group прекратила поставки грузовиков в Россию и Беларусь.
Ситуацию корреспондентам Bloomberg прокомментировал генеральный директор компании Геррит Маркс.
Отмечается, что компания приостановила поставки автомобилей в Россию и Беларусь и рассматривает возможность выхода из российского совместного предприятия.
По словам Маркса, для него нет возможности вести бизнес с Россией, "пока у власти находится нынешний режим".
Напомним, что на фоне российско-украинского конфликта итальянская компания Ferrari решила приостановить производство для российского рынка. Также приостанавливает деловые отношения с Россией Lamborghini.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959947-iveco-prekratila-postavki-gruzovikov-v-rossiyu-i-belarus/