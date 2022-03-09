Эвакуация из Украины: четвертый рейс с казахстанцами вылетел из Польши (фото, видео)

Эвакуация казахстанцев из Украины. Фото: МИД РК

Эвакуация граждан Казахстана из Украины продолжается. Самолет четвертого репатриационного рейса вылетел из Польши, сообщается в официальном Telegram-канале МИД РК.

9 марта в 23:05 по времени Нур-Султана из польского города Катовице в Казахстан вылетел четвертый репатриационный рейс с гражданами РК, эвакуированными из Украины.

Самолет должен прибыть в Нур-Султан

На борту находятся 155 пассажиров, в том числе 7 младенцев.

Напомним, что третий рейс, доставивший на родину казахстанцев, эвакуированных из Украины, прибыл в Нур-Султан в ночь с 3 на 4 марта.

Наши соотечественники рассказывали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны. По их словам, путь, который в обычный день занял бы чуть больше часа, они преодолевали больше суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959952-evakuatsiya-iz-ukrainy-chetvertyy-reys-s-kazahstantsami-vyletel-iz-polshi-foto-video/