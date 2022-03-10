"Зверство! Немедленно закройте небо": Зеленский заявил об авиаударе по роддому Мариуполя (видео)

Роддом в Мариуполе после авиаудара. Кадр из видео: Tekegram-канал "Маріупольська міська рада"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте в очередной раз призвал НАТО закрыть небо над Украиной - по словам украинского лидера, под ударом российских ракет оказался родильный дом в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди, дети под обломками. Зверство! Сколько еще мир будет сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства! У вас есть сила, но вы, кажется, теряете человечность", - написал Зеленский.

Украинский президент поделился также видеороликом из медучреждения, оказавшегося под ударом.

Как пишет издание "Лiга.Новини", ссылаясь на слова главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в результате авиаудара по роддому пострадали 17 человек из медперсонала и рожениц. Погибших нет.

Позже Владимир Зеленский выступил с обращением. Перевод его выступления опубликовало издание "Украинская правда".

"Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходит с мариупольцами. Вы видели, вы знаете. А значит, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну.

Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было, денацификация больницы?" - заявил украинский лидер.

Он также напомнил, что Мариуполь относится к Донецкой области, о жителях которой "Россия столько говорила".

"Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области, ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?" - цитирует издание Зеленского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959958-zverstvo-nemedlenno-zakroyte-nebo-zelenskiy-zayavil-ob-aviaudare-po-roddomu-mariupolya-video/