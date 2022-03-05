Остаются люди в Киеве, Харькове и Львове: об эвакуации казахстанцев из Украины рассказали в МИД

Фото: МИД РК

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали об эвакуации наших граждан из охваченной боевыми действиями Украины. К этому часу МИД помог выехать 553 казахстанцам, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

С начала эвакуации казахстанцев из Украины загранучреждения Казахстана оказали содействие в выезде 553 согражданам:

в Польшу - 526 человек;

в Молдову - 21 человек. Из Молдовы в Румынию выехало 9 человек, из них 7 человек вылетели в Казахстан, двое граждан посольством РК в Бухаресте размещены в гостинице;

в Венгрию - 5 человек;

в Словакию - 1 человек.

В Казахстан на сегодня вернулись 432 человека - для их эвакуации были выполнены 3 репатриационных рейса.

"Сейчас прорабатывается отправка четвертого эвакуационного борта. Рейс будет осуществлен по мере набора нужного количества граждан в городе Катовице в Польше", - проинформировали в МИД.

Отмечается, что казахстанские дипломаты обеспечивают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор и размещение граждан, а также дальнейшую отправку в Казахстан.

Некоторые казахстанцы, ранее выехавшие из Украины, решили остаться на территории Европейского союза.

Сейчас в польском Катовице находятся 30 граждан Казахстана, на украино-польской границе ожидает своей очереди еще один автобус с 30 пассажирами. В эвакуационной точке сбора у почетного консульства РК во Львове находятся 9 человек, в посольстве РК в Киеве - еще 10 человек, в Харькове - 7 человек.

При этом посольство Казахстана в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

По информации НПП "Атамекен", с начала боевых действий в Украине на территории этой страны находилось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями-казахстанцами и 8 водителями гражданами иностранных государств.

"В настоящий момент при непосредственном содействии и вмешательстве загранучреждений РК из 55 автотранспортных средств выехало 31, в том числе 11 в Россию, 8 в Молдову, 12 в Польшу", - сообщили в МИД.

Еще 24 автотранспортных средств остаются на территории Украины.

"МИД РК налажена связь с водителями, списки актуализированы, уточнено месторасположение автотранспорта. В зависимости от расположения грузоперевозчиков, даны поручения соответствующим загранучреждениям РК по эвакуации автотранспортных средств. Работа в данном направлении продолжается", - заключили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959550-ostayutsya-lyudi-v-kieve-harkove-i-lvove-ob-evakuatsii-kazahstantsev-iz-ukrainy-rasskazali-v-mid/