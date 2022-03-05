"Тяжелым" назвал Путин решение о начале спецоперации в Украине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время которой вновь высказался о целях спецоперации в Украине.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Путина, решение о начале военной операции в Украине было для него тяжелым.

"Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", – сказал российский лидер.

Также, по словам Путина, изначально Россия пыталась решить конфликт с Украиной "в мирном русле". Для этого, как считает президент РФ, надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на русском языке и жить по своим традициям.

Власти Украины, по его мнению, вместо этого организовали блокаду: людей отключили от банковской системы, продовольственного снабжения, от выплат пенсий и пособий.

Далее, как отметил он, прошли две военные операции в Донбассе. По его мнению, они оказались "провальными", после чего возникли минские соглашения, которые показали "путь мирного разрешения этого конфликта".

"И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того чтобы восстановить территориальную, целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут.

А чего они требовали? Элементарных вещей: права говорить на родном, в данном случае на русском для них языке, жить в рамках своих традиций, своей культуры. Ничего особенного не было", – сказал президент России.

Также Путин заявил, что Запад "предпочитает не замечать убийства жителей Донбасса на протяжении восьми лет".

По его словам, то в одном, то в другом регионе РФ "бродячие собаки порой бросаются на людей, ранят, есть и летальные случаи, а потом этих животных начинают убивать".

"Послушайте: люди на Донбассе – это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены.

Но что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет", – сказал Путин.

Глава России утверждает, что в Украине хватают на улице и без суда и следствия расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с позицией Киева.

"У нас люди ходят и высказывают свое мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине.

А там, в Украине самой, тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают.

Сейчас спецслужбы наши подбирают эту информацию и потом дадут. Просто расстреливают", – сказал Путин.

При этом он признал, что националисты есть и в России, но они не входят во властные структуры.

"Значит, что такое денацификация. Вот, я с коллегами западными разговаривал: "А чего такое, у вас тоже есть радикалы". Да, у нас есть. Но у нас нет в правительстве радикалов. И все признают, что там есть", – подчеркнул российский лидер.

Возвращаясь к теме спецоперации в Украине, как отметил Путин, работа по уничтожению военной инфраструктуры в Украине почти завершена.

"Первое, что сделали – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО.

Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", – сказал Путин.

В конце встречи президент заверил, что у России "хватит сил, чтобы выполнить задачи спецоперации в Украине".

"Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии", – сказал Путин.

Напомним, в рамках этой же встречи президент РФ заявил, что введение в Украине бесполетной зоны Кремль рассмотрит как участие в конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959547-putin-nazval-tyazhelym-reshenie-o-nachale-spetsoperatsii-v-ukraine/