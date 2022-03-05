Путин: Введение бесполетной зоны над Украиной рассмотрим как участие в конфликте

Владимир Путин. Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

Президент России Владимир Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний ответил на несколько вопросов, связанных со спецоперацией в Украине. В частности, он заявил, что введение в Украине бесполетной зоны Москва рассмотрит как участие в конфликте.

Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. Слова российского президента приводит РИА Новости.

"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств.

Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих.

Мы в эту же секунду будем рассматривать их участниками конфликта. И уже все равно, членами каких организаций они являются", – сказал Путин.

Также Путин отметил, что закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы.

"Реализация этого требования – закрыть небо – сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть", – добавил он.

Комментируя возможное вступление Украины в НАТО, Путин подчеркнул, что такое решение позволит поддерживать ее в случае военного конфликта.

"В последнее время еще хуже: вдруг заговорили о том, что собираются еще – то есть, говорят-то уже давно, но начали все активнее и активнее говорить – о том, что Украину примут в НАТО.

Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта", – сказал Путин.

Он также отметил, что никто не признает Крым российским.

"Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны", – сказал Путин.

Также российский президент высказался по поводу санкций, которые в отношении России вводят США и другие страны Запада, пишет ТАСС. По его мнению, данные санкции сродни объявлению войны, но "до этого пока не дошло".

"Очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло", – сказал Путин.

В ходе той же встречи российский президент отметил, что решение о начале военной операции в Украине было для него "тяжелым".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959548-vvedenie-v-ukraine-bespoletnoy-zony-kreml-rassmotrit-kak-uchastie-v-konflikte-zayavil-putin/