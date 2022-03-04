Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" был специально подтоплен в Украине

"Гетман Сагайдачный". Фото: Facebook/Центр СК и ИБ Украины

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил в Facebook, что экипажем был специально подтоплен флагман украинских военно-морских сил.

"Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Вот как оно должно быть. После войны мы быстро [его] поднимем и восстановим", - говорится в сообщении.

Флагман 1993 года постройки, вооружение с него снято.

Как пишет УНИАН, "Гетман Сагайдачный" был подтоплен в первый день военной операции в Украине, 24 февраля. Отмечается, что судно было небоеспособным. И стояло в порту Николаева, ожидая ремонта.

Напомним, в украинском городе Энергодар случился пожар на Запорожской АЭС. Вскоре он был локализован, жителей пока эвакуировать не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959239-flagman-vmsu-getman-sagaydachnyy-byl-spetsialno-podtoplen-v-ukraine/