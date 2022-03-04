Доступ к DW, "Медузе", "Радио Свобода", "Русской службе BBC" и другим СМИ ограничили в России

Логотип DW. Фото: YouTube/DW

Помимо блокировки DW, "Роскомнадзор" ограничил в стране доступ к "Медузе", "Русской службе BBC" и "Радио Свобода", передает РИА Новости.

Российское правительство ввело санкции против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в стране, передает DW со ссылкой на официальное заявление российского МИД.

Таким образом, будут прекращены все виды вещания DW на территории России, закрыт корреспондентский пункт, российских сотрудников лишат аккредитации.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle "иноагентом".

Данное решение со стороны российских властей было принято в ответ на блокировку немецкого сегмента RT в Германии.

В связи с этим гендиректор DW Петер Лимбург выпустил официальное обращение, адресованное россиянам. Он осудил военные действия в Украине и призвал оставаться на связи.

По данным GlobalCheck, доступ к Facebook был тоже заблокирован в России. По состоянию, на 11:38 часов по Нур-Султану, его доступность равна всего 17 процентам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959250-dostup-k-dw-meduze-radio-svobode-russkoy-sluzhbe-bbc-i-drugim-smi-ogranichili-v-rossii/