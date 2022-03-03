Стали известны подробности разговора Токаева и Мирзиеева

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Лидеры двух стран подробно обсудили состояние торгово-экономических связей в контексте нынешнего обострения геополитической ситуации.

Собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиеева в Казахстан.

Президенты договорились о дальнейшем взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.

О том, что Токаев и Мирзиеев проведут переговоры, мы сообщали ранее.

Накануне же Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Сегодня Токаев раскрыл детали своих разговоров с главами России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959109-tokaev-i-mirzieev-pogovorili-po-telefonu/