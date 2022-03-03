Токаев проведет телефонный разговор с Мирзиеевым

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства проведет телефонный разговор с президентом Узбекистана. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы Касым-Жомарта Токаева.

"Сегодня состоится телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - сообщил Уали.

Он пообещал сообщить подробности позже.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Сегодня президент раскрыл детали своих разговоров с главами России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959099-tokaev-provedet-telefonnyy-razgovor-s-mirzieevym/