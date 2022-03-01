НАТО не обеспечит бесполетную зону над Украиной, заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Toby Melville/WPA Pool/Getty Images

Борис Джонсон заявил, что Великобритания и другие страны НАТО не смогут установить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией.

"Правительство Британии не может помочь вам так, как вы хотите, я должен быть честен относительно этого.

Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны, и я уже несколько раз говорил президенту Зеленскому, к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией.

Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", – сказал Джонсон на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему НАТО не устанавливает бесполетную зону над Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал отключить Россию от системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958705-nato-ne-obespechit-bespoletnuyu-zonu-nad-ukrainoy-zayavil-boris-dzhonson/