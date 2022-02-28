МИД: Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

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Площадку для переговоров России и Украины готов предоставить Казахстан. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди "на полях" сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.

Министр высказался о ситуации вокруг Украины, пишет РИА Новости.

"Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство - ред.). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы, поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны", - сказал глава МИД Казахстана.

Каких-либо договоренностей по этому поводу пока нет, также добавил Тлеуберди.

Напомним, сегодня начались переговоры делегаций России и Украины. Встреча делегаций проходит недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Основной вопрос, который должны обсудить стороны, это немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958455-mid-kazahstan-gotov-predostavit-ploschadku-dlya-peregovorov-rossii-i-ukrainy/