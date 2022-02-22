Казахстану не следует признавать независимость ЛНР И ДНР, считает Сарым
Депутат мажилиса, политолог Айдос Сарым считает, что Казахстану следует быть последовательным: принимая и учитывая новую реальность и данность, избежать политического признания ЛНР И ДНР, как это было в случае с Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем и Крымом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
По мнению Сарыма, признание Россией ЛНР и ДНР - это новая геополитическая реальность, новый геополитический вызов.
«Очевидно, что дальнейшие события, новый виток санкционного противостояния в целом окажут негативное влияние и на нашу экономику.
В такой ситуации всем активным политсубъектам в стране следует сохранять хладнокровие, не впадать в ажитацию. Казахстану следует быть последовательным: принимая и учитывая новую реальность и данность, избежать политического признания как это было в случае с Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем, Крымом.
Мы не можем ухудшить отношения с Россией, но и не должны ухудшать отношения с коллективным Западом», - подчеркнул политолог.
При этом, он отмечает, что вызывают опасения заявления отдельных политиков о том, что Будапештские соглашения несостоятельны или не имеют законной силы.
«Произошедшее яркий пример того, что в нашем пространстве защита территориальной целостности - это исключительно внутреннее дело страны. Никто сломя голову не бросится в ущерб своим интересам защищать других, особенно если это связано с конфликтом между ядерными державами. Слабость - наказывается. Как говорил Кубрик, большие страны всегда ведут себя как бандиты, а маленькие...
В общем быть маленькой, разобранной, разделенной и беззащитной страной - это всегда больно и не всегда эстетично...», - написал Сарым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957229-kazahstanu-ne-sleduet-priznavat-nezavisimost-lnr-i-dnr-schitaet-sarym/