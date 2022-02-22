Как Зеленский отреагировал на признание Россией независимости ЛНР и ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией ЛНР и ДНР.
Слова украинского лидера приводит РИА Новости.
"Признание независимости самопровозглашенных республик означает выход РФ из Минских соглашений ", - считает президент Украины.
Он добавил, что Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.
Кроме того, как пишет ТАСС, Украина инициировала экстренный саммит "Нормандской четверки" и созвала специальное заседание ОБСЕ из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.
Зеленский заявил, что настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и эскалации.
"Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране", - приводит издание слова президента Украины.
Отмечается также, что Зеленский назвал "нарушением территориальной целостности Украины" последние действия России.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957183-kak-zelenskiy-otreagiroval-na-priznanie-rossiey-nezavisimosti-lnr-i-dnr/