Как Зеленский отреагировал на признание Россией независимости ЛНР и ДНР

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними, несмотря на признание Россией ЛНР и ДНР.

Слова украинского лидера приводит РИА Новости.

"Признание независимости самопровозглашенных республик означает выход РФ из Минских соглашений ", - считает президент Украины.

Он добавил, что Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Кроме того, как пишет ТАСС, Украина инициировала экстренный саммит "Нормандской четверки" и созвала специальное заседание ОБСЕ из-за признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Зеленский заявил, что настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и эскалации.

"Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране", - приводит издание слова президента Украины.

Отмечается также, что Зеленский назвал "нарушением территориальной целостности Украины" последние действия России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957183-kak-zelenskiy-otreagiroval-na-priznanie-rossiey-nezavisimosti-lnr-i-dnr/