Путин поручил российской армии обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР

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После признания независимости Донецкой и Луганской народных республик глава Российской Федерации Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации РФ.

"В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Луганской Народной Республики функции по поддержанию мира", - говорится в пункте 4 указа по ЛНР.

Такой же пункт есть и во втором документе о признании независимости ДНР.

Кроме того, президент России поручил внешнеполитическому ведомству провести переговоры с ДНР и ЛНР об "установлении дипломатических отношений, дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".

Напомним, минувшей ночью Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на действия России, международно признанные границы Украины остаются прежними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957184-putin-poruchil-rossiyskoy-armii-obespechit-podderzhanie-mira-v-dnr-i-lnr/