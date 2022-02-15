США предоставят Украине макрофинансовую помощь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: VALENTYN OGIRENKO/X03345/AFP via Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter о результатах беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Еще один звонок с Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия по защите Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь. Мы также обсудили работу СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в том, чтобы миссия работала в полную силу", - написал Кулеба.

СММ ОБСЕ - Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Тем временем стало известно, что Канада предоставит Украине летальное оружие на сумму более шести миллионов долларов США. А президент Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон выразили надежду на дипломатическое решение ситуации в этой стране.

Также глава МИД Японии Есимаса Хаяси назвал условие для введения санкций против России. Содержание введенных мер будет согласовываться с США и европейскими странами.

Ранее МИДы сразу нескольких стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956119-ssha-predostavyat-ukraine-makrofinansovuyu-pomosch/