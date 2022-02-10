Оскандалившийся после видео с конем генерал возглавил полицию Мангистауской области

Аян Дуйсембаев. Кадр из видео: социальные сети

По согласованию с Администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Личному составу нового руководителя представил заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев.

Аян Сабитович Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года с должности оперуполномоченного отдела при службе криминальной полиции ГУВД Алматы.

Фото: polisia.kz

С 2012 года занимал пост первого заместителя начальника ДВД Атырауской области. С 2016 по 2019 годы был начальником этого же департамента.

В период с 2019 по 2021 годы работал советником акима Мангистауской области.

До нового назначения занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.

Напомним, генерала Аяна Дуйсембаева широко обсуждали в мае 2019 года, когда видео с тогда еще начальником департамента полиции Атырауской области появилось в соцсетях.

На кадрах было запечатлено, как он сел на коня и гарцевал перед подчиненными.

На ролик обратил внимание президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев назвал поведение полицейского начальника нескромным и сообщил, что в его отношении будут приняты меры.

Позже Аяна Дуйсембаева освободили от должности

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955491-naznachen-nachalnik-departamenta-politsii-mangistauskoy-oblasti/