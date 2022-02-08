Токаев встретится с Путиным в Москве 10 февраля

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По информации Уали, 10 февраля в Москве Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.

11 февраля глава государства в Казани встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.

Напомним, что свой визит в РФ Касым-Жомарт Токаев анонсировал еще в конце января. Президент отмечал, что в ходе этого визита будут подписаны очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством с нашими странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955205-tokaev-provedet-peregovory-s-putinym-v-rossii-10-11-fevralya/