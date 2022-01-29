Токаев ответил на слухи о том, что Казахстан "задолжал Путину" после помощи ОДКБ

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в интервью, которое вышло в эфире ТК "Хабар 24", спросили о его отношении к мнению в обществе о том, что после помощи ОДКБ при событиях в Алматы наша страна теперь "задолжала" президенту России Владимиру Путину и будет вынуждена идти на уступки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается слухов о том, что мы, дескать, задолжали. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Путиным – а их было немало – относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана – союзное государство", – заявил Токаев.

Глава государства заявил, что отношения с Россией у Казахстана всегда были тесными и партнерскими – такими, с его слов, они и останутся.

"Я, скорее всего, где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством с нашими странами", – добавил Токаев.

В ходе того же интервью Токаев ответил на протесты в обществе против участия Китая в казахстанской экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953665-tokaev-otvetil-na-sluhi-o-tom-chto-kazahstan-zadolzhal-putinu-posle-pomoschi-odkb/