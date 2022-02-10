Факты пыток над задержанными в ходе январских событий подтвердили в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев в мажилисе озвучил причины и условия нарушения прав граждан в уголовном процессе, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлик Кененбаев сообщил, что незаконные действия, в том числе пытки, происходят в основном на начальном этапе следствия.

"Лиц доставляют с мест происшествия, и там они остаются один на один со следователем или оперативником. Допускаются непроцессуальные контакты, как говорится, для беседы "по душам".

Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников, и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Январские события - наглядное тому подтверждение", - указал спикер.

По его данным, к этому часу в органы прокуратуры после январских событий поступили 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

"Реагируем на каждую. В отдельных случаях нарушение прав граждан находит свое подтверждение. К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей.

По данному факту специальными прокурорами ведется следствие. Всего в виду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания прокурорами освобождено 96 человек.

Кроме того, изменена мера пресечения содержания под стражей на иные в отношении 92 лиц, в действиях которых отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего расследуются таких 133 уголовных дела", - резюмировал Кененбаев.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о том, что дал поручение расследовать каждый случай и каждое сообщение о пытках, которые появляются в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955487-fakty-pytok-nad-zaderzhannymi-v-hode-yanvarskih-sobytiy-podtverdili-v-genprokurature/