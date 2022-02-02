Кувейт увеличил число авиарейсов в Казахстан

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С 1 февраля число авиарейсов из Кувейта в Казахстан было решено увеличить. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Указывается, что согласно решению МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане, с 1 февраля кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways" увеличила количество регулярных рейсов в РК c двух до трех в неделю (вторник, среда и воскресенье).

Самолеты будут летать по маршруту "Алматы-Эль-Кувейт", для пассажиров были выделены воздушные суда модели Airbus A320 и Airbus A20N.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 7149 новых случаев COVID-19. Кроме того, еще один регион покинул "красную" зону по КВИ, перейдя в "желтую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954108-kuveyt-uvelichil-chislo-aviareysov-v-kazahstan/