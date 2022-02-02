Третий регион Казахстана покинул "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - в "желтую" зону из "красной" перешел еще один регион.

Согласно новым данным, эпидситуация улучшилась в Мангистауской области - регион покинул "красную" зону и перешел в "желтую".

Актуальная на утро 2 февраля матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

в "желтой" зоне находятся Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области;

в "зеленой" зоне - Туркестанская область.

Напомним, за последние сутки в стране зарегистрировали свыше 7 тыс. случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954146-tretiy-region-kazahstana-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/