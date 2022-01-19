Как удалось предотвратить атаки на Нур-Султан, рассказал глава МИД Казахстана

Мухтар Тлеуберди. Фото: МИД РК

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о внутриполитической ситуации в стране, контртеррористической операции, проведенной с участием миротворческих сил ОДКБ и процессе их вывода с территории Казахстана.

В Брюсселе глава МИД РК побеседовал с журналистами издания Еuractiv.com. Сообщается, что Тлеуберди отметил, что ситуация в Казахстане нормализуется после событий, которые произошли в начале января.

Издание пишет, что, по словам министра, миссия ОДКБ выполнила свою задачу и покидает страну.

Сообщается, глава министерства отмечал, что атаки на Нур-Султан было бы достаточно для госпереворота, однако она была предотвращена благодаря силам ОДКБ.

Тлеуберди также подчеркнул, что контингент ОДКБ занимался охраной важных учреждений.

"Да, очень неприятно осознавать, что наши правоохранительные органы не смогли отреагировать на этот массированный и хорошо скоординированный теракт. Поэтому нам пришлось обратиться за помощью к ОДКБ", - приводит слова министра издание.

Напомним, что 19 января последние миротворцы ОДКБ покинули Казахстан. Вместе с ними страну покинуло командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Вывод войск ОДКБ начался 13 января.

Миротворческие силы ОДКБ прибыли в Казахстан 6-7 января. Они охраняли государственные, военные объекты и объекты социальной значимости.

За помощью к главам стран-участниц ОДКБ обратился президент Касым-Жомарт Токаев поскольку, по словам главы государства, террористические банды захватили крупные инфраструктурные объекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1951961-kak-udalos-predotvratit-ataki-na-nur-sultan-rasskazal-glava-mid-kazahstana/