Новый фонд могут учредить в Казахстане на основе средств, изъятых у чиновников

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Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время интервью журналистам в Брюсселе заявил, что в Казахстане может появиться новый фонд на основе средств, изъятых у чиновников в рамках дел, связанных с коррупцией.

Как сообщает портал Euractiv, глава МИД указал, что у президента Касым-Жомарта Токаева сейчас есть планы по созданию нового общественного фонда, деньги в который будут поступать из конфискованного имущества, полученного чиновниками в результате коррупции.

Напомним, что 11 января текущего года Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, объявил о создании нового общественного фонда "Қазақстан халқына", который возглавил экс-министр финансов Болат Жамишев.

16 января был опубликован состав попечительского совета нового фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951932-novyy-fond-mogut-uchredit-v-kazahstane-na-osnove-sredstv-izyatyh-u-chinovnikov/