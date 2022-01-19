Глава МИД Казахстана: Пекин был готов оказать военную помощь

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил о том, что Казахстан не мог запросить военную помощь со стороны Китая, однако власти КНР были готовы ее оказать.

Как пишет портал Euractiv, Тлеуберди во время интервью в Брюсселе спросили о том, могли ли власти Казахстана запросить военную помощь со стороны Китая во время беспорядков.

На это глава МИД ответил, что у РК не было правовой основы для запроса помощи у Пекина и каких-либо других стран и организаций, кроме ОДКБ.

"С первого дня китайское правительство поддерживало с нами контакт на президентском уровне, я лично связывался с главой МИД КНР Ваном И. Они были готовы оказать всю необходимую помощь. Многие наши партнеры предлагали помощь, в том числе военную", - рассказал Тлеуберди.

Напомним, 11 января сообщалось о том, что Китай готов оказать Казахстану всю необходимую помощь во время массовых беспорядков в стране.

Кроме того, сегодня стало известно, что последние миротворцы ОДКБ покинули территорию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951935-glava-mid-kazahstana-pekin-byl-gotov-okazat-voennuyu-pomosch/