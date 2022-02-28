Уали: Токаев внимательно следит за ситуацией по эвакуации казахстанцев из Украины

Фото: facebook/Berik Uali

Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины", - написал он.

Уали сообщил, что сегодня, 28 февраля, Токаев заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению казахстанских граждан.

"В целом, президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше", - отметил пресс-секретарь.

В настоящее время правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы. Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня.

"Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева", - добавил Берик Уали.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 февраля украино-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана.

Также стало известно, что самолет компании AirAstana, направленный для эвакуации казахстанцев, приземлился в Польше в 13:33 по времени Нур-Султана.

Позже появилось расписание репатриационных рейсов для казахстанцев в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1958431-uali-tokaev-vnimatelno-sledit-za-situatsiey-po-evakuatsii-kazahstantsev-iz-ukrainy/