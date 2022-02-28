Появилось расписание репатриационных рейсов для казахстанцев в Украине

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Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил в своем официальном Telegram-канале подробности организации репатриационных рейсов.

В КГА напомнили, что 24 февраля 2022 года авиакомпания Air Astana приостановила все регулярные рейсы в Украину с 24 февраля по 7 марта в связи с тем, что ситуация в Украине была оценена с высоким риском для безопасности и закрытием воздушного пространства страны согласно NOTAM.

До этого регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Украиной выполнялось авиакомпанией Air Astana по маршрутам Алматы – Киев (3 рейса в неделю) и Нур-Султан – Киев (1 рейс в неделю).

В целях вывоза казахстанских граждан на родину, министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с министерством иностранных дел РК, а также посольствами Казахстана в Украине и Польше и авиакомпанией Air Astana был проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау.

Расходы на организацию репатриационных рейсов будут покрыты за счет государства.

Авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 рейса на ВС типа А-321 (вместимость 179 кресел):

28 февраля Атырау (08:45) – Катовице (09:00/10:30) – Атырау (19:20), местное время; (Cправочно: 28 февраля Атырау (09:45) – Катовице (14:00/15:30) – Атырау (20:20), время г. Нур-Султан). 28 февраля Атырау (14:00) – Катовице (14:20/16:00) – Атырау (00:20+1), местное время. (Справочно: 28 февраля Атырау (15:00) – Катовице (19:00/20:30) – Атырау (21:20), время г. Нур-Султан).

Расписание 3-го рейса будет сообщено дополнительно, пообещали в КГА.

По информации консула РК в Польше, на первом репатриационном рейсе планируется перевезти граждан РК. Сотрудники посольства РК в Украине (31 человек) планируют вылететь вторым репатриационным рейсом.

Напомним, что в МИД РК сообщили о ходе эвакуации наших соотечественников из Украины. Уже свыше 240 человек перешли границу Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958411-poyavilos-raspisanie-repatriatsionnyh-reysov-dlya-kazahstantsev-v-ukraine/